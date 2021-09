Flavia Laos planea vivir en Estados Unidos: “Yo me veo en Netflix”

¡Sueña en grande! Flavia Laos estuvo como invitada en la reciente edición de En boca de todos y habló acerca de sus planes a futuro. La actriz sorprendió a todos al mencionar que no tiene previsto quedarse a vivir en el Perú y que, por el contrario, piensa residir en Estados Unidos, donde buscaría explotar su faceta de intérprete.

Asimismo, la también cantante fue determinante al revelar que, en un futuro no muy lejano, se ve integrando alguna producción de Netflix. “Yo me veo viviendo en Estados Unidos, todavía sin hijos, probablemente comprometida, podría ser, todavía no casada, y en Netflix, lo decreto” , sostuvo la también influencer.

Además, Flavia contó que, desde que terminó su relación con Patricio Parodi, ha recibido varias propuestas laborales en el extranjero, por lo que descarta quedarse a vivir en este país.

“Algunas puertas se cierran, otras se abren, se me han abierto muchísimas oportunidades afuera y las voy a aprovechar ”, mencionó la modelo, lo cual causó la admiración de los conductores del programa.

Luego de escuchar los planes a futuro de Flavia Laos, Ivana Yturbe la llenó de halagos y resaltó el trabajo que ha venido realizando todo este tiempo para llegar a tener las oportunidades que se le están presentando actualmente, como su aparición en los videoclips de famosos cantantes de reguetón como Daddy Yankee y Wisin.

“Estoy segura de que lo vas a lograr, Fla, porque ahí donde la ven ella no cuenta lo que hace, no nos ilusiona con cosas que no van a pasar. Pero al final mírenla, estuvo en el video de Daddy Yankee, así que pronto estará en Netflix”, expresó.