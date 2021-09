Juan Víctor Sánchez revela que Andrea San Martín le pidió aumento de pensión para su hija

Juan Víctor Sánchez, expareja y padre de la segunda hija de la conductora Andrea San Martín, develó en el programa de espectáculos Amor y fuego, este miércoles 29 de septiembre, que la modelo le exigió un aumento en el monto de la pensión alimenticia que le envía para la pequeña de 3 años de edad.

El piloto de avión no quiso detallar el monto específico que pide la influencer, pero aclaró que no han llegado a un consenso.

“ No se llegó a un acuerdo y no fue por mi parte (...) Sí, un monto, no te voy a decir si quiere tanto (dinero), pero es algo que no es justo ”, dijo Sánchez mencionando también que no ve todos los días del mes a la infante.

Además, Juan Víctor comentó que, al inicio del estado de emergencia por COVID-19, perdió su empleo y estuvo sin trabajar la mayoría de meses de la pandemia. Asimismo, prefirió no referirse a montos para evitar un “cargamontón” contra la madre de su hija.

“Perdí mi trabajo hace un tiempo, no puedo hablarte de montos, porque no quiero que vayan a hacer un cargamontón; porque ya se ha visto antes hacia esta persona (Andrea San Martín) y no quiero que pase eso tampoco”, agregó.

Juan Víctor, expareja de Andrea San Martín, pide que dejen de exponer a su hija en redes

La sobreexposición en redes sociales de la menor hija de Andrea San Martín habría fastidiado a Juan Víctor, su padre, quien menciona que la integridad de su pequeña está en peligro por culpa de las fotografías y videos que Andrea y su actual pareja, Sebastián Lizarzaburu, cuelgan constantemente.

“Su integridad mental y física se está viendo expuesta, lo he conversado con psicólogos”, manifestó.