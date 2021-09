Evelyn Vela marca distancia de Melissa Klug: “Ya no somos mejores amigas y no hablamos”

Evelyn Vela apreció en el set de Mujeres al mando y su presencia fue aprovechada por los conductores para consultarle sobre los rumores de embarazo de Melissa Klug, los cuales crecieron luego de su compromiso con el futbolista Jesús Barco. No obstante, Vela señaló que no sabe nada porque ha perdido todo tipo de comunicación con la empresaria.

Melissa Klug y Evelyn Vela eran las amigas más cómplices que existía en la farándula. Incluso la segunda respaldó a la mamá de Samahara Lobatón cuando se destapó el escándalo de la relación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia.

Sin embargo, y con el paso de los años, la amistad de estas empresarias se fue deteriorando, ya que ambas optaron por caminos diferentes que las distanciaron. A tal punto que la pareja de Jesús Barco no asistió a la boda de quien alguna vez fue su mejor amiga. Melissa Klug aclaró la situación y dijo que se ausentó de un evento tan importante porque ese día su abuela recibía la vacuna contra la COVID-19.

Tras varios meses de esa declaración, Evelyn Vela confirmó que no habla con Melissa Klug hace tiempo y que ya no son más las mejores amigas.

“Ahora que yo estoy casada, más dedicada a mi matrimonio, a mis hijos (…) Entonces prácticamente ya no salgo para nada, así que ya no me veo nada con ella. Lo que pasa es que ya no nos hablamos, por eso no podemos ser mejores amigas . Ella está en sus cosas y yo en mis cosas. (El distanciamiento) son motivos personales”, comentó en Mujeres al mando.