El poder del amor: Shirley Arica rompe con Jorge Alejandro tras acercamiento con Renier Izquierdo

Shirley Arica decidió alejarse de su ahora exsaliente Jorge Alejandro, luego de que algunos de sus compañeros del reality El poder del amor revelaran que habría besado a Renier Izquierdo durante una reunión, lo cual era una violación a las reglas del programa. En el capítulo 42 del espacio turco, la modelo peruana decidió poner fin a las especulaciones y aclarar su situación sentimental con el deportista puertorriqueño y el modelo cubano.

“Yo soy una persona que está soltera y podía besar a quien yo quiera y se dio así, porque los dos (Reiner y ella) nos juntamos a hablar (...) Él fue a mi cuarto a buscarme, yo no le debía respeto a nadie, porque no estaba ni con Jorge ni con nadie, Jorge tenía las cosas super claras, sabía que entre nosotros las cosas no se iban a dar. Entonces no veo el problema en besar a alguien si a mí me provoca”, aseguró la peruana durante la gala.

La colombiana Melissa Gate, quien sale con Renier Izquierdo, respaldó al cubano asegurando que fue Shirley Arica quien generó el malentendido para generar “contenido”.

Shirley Arica y Jorge Izquierdo decidieron darse una oportunidad en el reality El poder del amor, realizado en Turquía. Foto: captura El poder del amor / YouTube

Por su parte, Jorge Alejandro confirmó su alejamiento con Shirley Arica y confesó que sí se había ilusionado con una posible relación sentimental. “Sin querer queriendo fueron surgiendo sentimientos y si te soy honesto, me partió el corazón de cierta manera ver todo lo que pasó y estar en el proceso de tener que soportar y aguantar eso”, señaló el voleibolista de 21 años en El poder del amor.

“Yo sé que esto es un formato para conocer personas, pero por lo menos yo siempre me mantuve enfocado en Shirley y todos son testigos, los televidentes también pueden ver cómo yo me he mostrado, siempre fui real, estoy con la conciencia tranquila, me ilusioné sin querer queriendo”, añadió en conversaciones con la conductora Vanessa Claudio.