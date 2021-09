Diana Sánchez comenta sobre la supuesta falta de humildad de Gabriela Herrera en Reinas del show

Diana Sánchez cayó en sentencia en Reinas del show y competirá contra Milena Zárate y Vania Bludau por su permanencia en la competencia de baile. No obstante, la ex chica reality no fue ajena a la actitud de Gabriela Herrera, quien debutó en el programa de Gisela Valcárcel como una de las favoritas para llevarse la corona.

La exintegrante de Combate fue consultada por la supuesta falta de humildad de la tiktoker a la hora de emitir sus comentarios. La bailarina criticó el comportamiento de la joven y le sugirió diferenciar entre “confianza” y “arrogancia”. Asimismo, le aclaró que no tiene por qué sentirse inferior ante las otras competidoras experimentadas, ya que cuenta con un gran plus para convertirse en la ganadora.

“ Hay una diferencia entre la confianza y la arrogancia, tener seguridad y confianza es muy distinto a ser arrogante, y creo que eso se confunde con la personalidad que ella tiene . Nadie la minimiza por su edad, todo lo contrario, tiene mucho más que ganar por ser una persona joven. Pero, ahora, me quiero enfocar solo en mí”, dijo la participante a Trome.

Sobre su sentencia, Diana Sánchez, quien se quebró en la última edición de Reinas del show tras contar cómo fue asaltada, comentó que los puntajes estuvieron muy reñidos y que cualquiera podía ir a la zona de peligro.

“Estaba revisando las puntuaciones y me doy cuenta de que los cinco primeros puestos hemos estado con los mismos puntajes, pero los versus y los puntos extras hicieron la diferencia ”, explicó la ex chica reality.