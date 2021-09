Dayanita y madre de su supuesto hijo se abrazan emotivamente en avance del programa de Andrea

Este miércoles 29 de setiembre, Dayanita conocerá el resultado de la prueba de ADN para confirmar si tiene un hijo de 10 años. Asimismo, a través de las redes sociales, se difundió un video donde se muestra a la actriz cómica angustiada y nerviosa ante los resultados.

“Andrea, no puedo, estoy temblando. No sé ”, sostuvo el conocido personaje con voz entrecortada.

“Si sale positivo, yo feliz, si sale negativo, ahí estaré para apoyarla. Lo único que te pido es que me dejes verlo, así sea o no sea mi hijo”, le dijo la influencer a la madre del niño.

En la anterior edición, Dayanita viajó al caserío Los Olivos en Pucallpa para reencontrarse con su expareja y hablar del menor. Ante una larga plática, Pamela López llegó a autorizar las respectivas pruebas de ADN y confirmar si Dayanita es o no la progenitora del niño.

“Yo nunca lo dejé de ver hasta cuando tenía tres o cuatro años. Yo lo que siempre quiero es que salgamos de esta duda que a mí nunca me ha dejado de pensar en él. Yo digo que es mi hijo”, indicó la actriz de JB en ATV.

Dayanita le responde a la mamá de su supuesto hijo: “A mí el dinero no me hace”

La actriz cómica Dayanita se mostró en desacuerdo con su expareja, ya que aclaró que no necesita mentir para obtener dinero, pues trabajó desde su niñez.

“Si ella dice que yo estoy armando algo para ganarme un sencillo, a mí el dinero no me hace. Así tenga o no, siempre supe trabajar, he vendido miles de cosas, vendí dulces, alfajores, bailaba en las calles, he trabajado demasiado. Armar algo y para jugar con un niño... Está muy equivocada”, dijo.