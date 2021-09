Dayanita a Pamela tras prueba negativa de ADN: “Para mí, siempre ha sido mi hijo”

En la reciente edición del programa de Andrea Llosa, Dayanita descubrió la respuesta de la prueba de ADN que se realizó hace unos días como parte de la dinámica de dicho espacio de TV. “El resultado de este examen fue negativo, por lo que se deniega que el niño sea hijo de la actriz”, anunció la conductora. Este hecho causó el asombro de la comediante.

Tras enterarse, la figura de TV no pudo contener las lágrimas y aseguró que siempre vio al niño como su hijo. Asimismo, Dayanita mencionó que desea mantenerse cerca a él.

“Discúlpame por tanta insistencia. No creas que me quitan un peso de encima porque me han dicho que no es mi hijo. Yo estoy feliz, primero por haber aclarado todo esto, pero siempre lo voy a tener en mi corazón, siempre lo voy a llevar presente a donde me vaya porque, para mí, ha sido mi hijo ”, sostuvo la integrante del elenco de JB en ATV al conocer el resultado del análisis en el programa.

Frente a estas emotivas y conmovedoras palabras, Pamela Gómez, madre del menor, aseguró que no alejará a su hijo de Dayanita.

“El cariño que tienes por mi bebé, no lo voy a alejar de ti. (Puedes) estar presente, en cualquier momento me llamas y ahí está mi bebé . Yo estoy tranquila por mi hijito”, sostuvo.

La producción del espacio televisivo trajo a la madre del pequeño desde Pucallpa y recibió su autorización para someterlo a la prueba de ADN.