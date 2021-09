Danna Paola muestra su emoción al enterarse de sus nominaciones a los Latin Grammy 2021

La cantante mexicana Danna Paola se emocionó a más poder tras enterarse de la nominación de su disco K.O. como mejor álbum vocal pop en los Latin Grammy 2021. Ante ello, no dudó en mostrarle a todos sus fanáticos cómo recibió la noticia y la felicidad que llegó a sentir. Todo esto lo hizo a través de sus publicaciones e historias en su cuenta oficial de Instagram.

Hace unos días fue la presentación general de los nominados a los Grammys en las distintas categorías. Lo que llamó más la atención de Danna Paola fue que esta se convirtió en la primera vez en toda su carrera musical que participa para coronarse como la mejor en su categoría y llevarse el ansiado premio icónico del Grammy Latino.

Fue así que la joven cantante de 26 años escribió en su Instagram: “Esto es muy grande para mí. Gracias por esta nominación”. Ella acompañó la leyenda con un agradecimiento a los artistas que colaboraron con ella en algunos sencillos de este disco. De esa forma, expresó su mayor respeto para Sebastian Yatra, Luísa Sonza, Mika y Aitana.

K.O. es el último disco de Danna Paola. Foto: Instagram / Danna Paola

Por otro lado, la estrella pop recibió el reconocimiento de parte de varios artistas como Greeicy Rendón, Sebastián Yatra, Nicki Favre y más, quienes la felicitaron por su nuevo logro profesional.

Sin embargo, no quedó ahí, sino que Danna Paola volvió a publicar una serie de imágenes en las que evidenció la felicidad que le excedía en ese momento y cómo las personas más cercanas a ella le contaban la buena nueva. Por ello, la cantante mexicana aseguró: “Hoy aprendí que no nos debe dar miedo brillar, sobresalir, aplaudirte, sentirte orgulloso y bendecido, abrazarte por un logro más, mirarte al espejo y decir: ‘You worked so hard for this and you’ve been so through so much, and now look at you’”.

La última publicación en mención ya tiene más de 1 000 000 ‘me gusta’ en Instagram, ya que sus seguidores también la han saludado por ese paso en su carrera y expresaron estar a la espera de que su último disco K.O. no solo quede nominado, sino que se lleve el mayor premio musical latinoamericano.