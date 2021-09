Chrissy Teigen dejó un sentido mensaje a un año de perder a su bebé

Hace un año, la pareja conformada por Chrissy Teigen y John Legend atravesó un difícil momento. A través de sus redes sociales, la expresentadora del programa estadounidense Lip Sync Battle reveló que perdió a su bebé en su quinto mes de embarazo. Ante ello, Teigen expresó el dolor que sintió en su momento y que aún no ha cesado.

Chrissy Teigen dejó un extenso mensaje dedicado al “hijo que casi tenemos”. Además, la modelo acompañó la emotiva carta con una fotografía en la cual aparece en un cuarto de una clínica junto con su esposo, John Legend.

PUEDES VER: John Legend y Chrissy Teigen se unen en emotivo show por el cierre de campaña de Joe Biden

“Y al hijo que casi tenemos. Hace un año me diste el mayor dolor que jamás haya podido imaginar para demostrarme que podía sobrevivir a cualquier cosa, incluso si no quería ”, dijo al inicio de su mensaje.

La modelo Chrissy Teigen expresó el dolor que sintió hace un año cuando perdió a su bebé. Foto: Composición / Instagram

“No pude cuidar de ti, pero viniste y te fuiste para que me amara y me cuidara porque nuestros cuerpos son preciosos y la vida es un milagro. Me dijeron que sería más fácil, pero eso aún no ha comenzado. Mamá y papá te amarán por siempre ”, añadió en su reciente post en Instagram.

Asimismo, la famosa pareja se casó en septiembre de 2013 en una ceremonia privada en Italia. Luego de tres años, tuvieron a su primera primogénita, Luna Simone. El 16 de mayo de 2018, la modelo tuvo a su segundo hijo, llamado Miles Theodore.