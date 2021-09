Carlos Álvarez indignado porque archivaron denuncia por el robo de donaciones en su domicilio

Cuando inició la pandemia del coronavirus, Carlos Álvarez encabezó una campaña para recolectar donaciones con la finalidad de implementar postas médicas en diferentes provincias del país. Sin embargo, unos delincuentes ingresaron a uno de los almacenes donde estaban estos donativos y robaron mercadería valorizada en más de 60.000 soles.

Por esa razón, el actor cómico expresó su indignación al saber que estos sujetos identificados como Diego Palomar Santamaría, alias ‘Gordo Tolón’, y Berji Salvador Obregón fueron liberados.

”Hola, amigos. Para contarles que mi caso que denuncié el 19 de mayo cuando entraron a robar al almacén de mi casa ya fue archivado. El 19 me robaron y, el 1 de junio, la Policía captura a los delincuentes. El 10 de junio suelta a los delincuentes por falta de pruebas a pesar de su confesión en que reconocían el hecho y los videos demostraron lo que habían hecho”, expresó.

Carlos Álvarez denunció que sufrió robo el 18 de mayo. Foto: captura de ATV / Facebook

“Debo reconocer que me citaron varias veces y no fui porque estaba decepcionado por las formas que estaban llevando el caso. Ayer fue archivado porque no había méritos para continuar con la investigación preparatoria contra los delincuentes”, agregó en un comunicado.

Asimismo, Carlos Álvarez lamentó la falta de leyes estrictas para estos malos elementos y aseguró que es por eso que los ciudadanos vivimos en peligro constante.