Hija de Antonio Banderas confiesa que quiere eliminar el apellido de su madre Melanie Griffith

Stella Banderas, la hija del famoso actor español Antonio Banderas y la actriz Melanie Griffith, desea eliminar su segundo apellido y busca que su nuevo nombre legal sea Stella del Carmen Banderas .

La joven modelo de 25 años presentó una petición de cambio de nombre a un juez en Los Ángeles donde solicita acortar su apellido, según documentos judiciales obtenidos por la revista People.

” Solo quiero acortar mi nombre quitándole el apellido extra. Además, normalmente no uso el Griffith cuando me refiero a mí misma en los documentos … Quitar el nombre se ajustaría a su uso cotidiano”, mencionó Stella para el sitio The Blast.

Con ello, la hija de Antonio Banderas dio a entender que no hay ningún problema con su madre, pues solo es cuestión práctica.

La hija de Antonio Banderas pidió a la justicia no llevar más el apellido de su madre. Foto: Composición / Instagram

¿Quién es Stella Banderas?

La hija de los famosos actores nació en Marbella, España, y a lo largo de su adolescencia vivió en Los Ángeles. Stella Banderas es la hermana de Dakota Johnson, la actriz que se hizo conocida por su papel principal en la película 50 sombras de Grey.

Sus padres, Antonio Banderas y Melanie Griffith, se casaron en 1996, pero se divorciaron en el 2015. Ellos mantienen una buena amistad y lo demuestran a través de sus redes sociales.

Stella Banderas hizo su debut en la película “Crazy in Alabama”, proyecto que fue dirigido por su padre y protagonizado por su progenitora.