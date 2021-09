Alejandra Baigorria llama malcriado a José Figueroa tras atacar a Johanna San Miguel

La empresaria Alejandra Baigorria no se quedó callada y decidió defender a Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz. Los conductores peruanos fueron atacados con malos comentarios de parte de José Figueroa, presentador del programa “Guerreros Puerto Rico”.

“Ya que llevas tanto tiempo en la televisión, me permito decirte Mumm-Ra, si no la conoces es una momia , (...) y como eres loca, para las locas tenemos la medicina, no te preocupes que esto te va a llegar a la puerta de tu casa o del sarcófago donde tú estás”, dijo el presentador a Johanna.

Las palabras de Figueroa molestaron mucho a la chica reality, quien no dudó en responderle al presentador a quien llamó malcriado. “Yo quiero hablar y bien serio para el señor ese (...) Eres un malcriado, no te puedes referir así a una mujer ”, inició con su discurso la empresaria.

La integrante de Esto es guerra contó que conocía a mucha gente en Puerto Rico, pero el presentador se encargó de dejarlos como malcriados. “Conozco mucha gente de Puerto Rico y los estás dejando como unos malcriados. Eres una persona baja y malcriada (...) Es un malcriado soberbio que se cree lo máximo”, manifestó.

Johanna San Miguel trató calmar la situación con decir que a ella no le afectan las palabras del presentador. A pesar de ello, a Alejandro Baigorria no la paró nadie y siguió con su discurso. “Cuando te ganemos me voy a reír en tu cara pelada y en tu pelada de cabeza. A mí sí me pica y me duele que nos ataquen de esa manera”, finalizó la enamorada de Said Palao.