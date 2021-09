Yolanda Miranda niega haber sido separada de Reinas del show: “Estoy en competencia”

La última edición de Reinas del show dejó varios momentos para el recuerdo, pero también hizo sentir una importante ausencia por una de las participantes. Yolanda Medina no estuvo presente en el programa conducido por Gisela Valcárcel y todo parecía indicar que estaba fuera de la competencia de baile.

Sin embargo, Amor y fuego conversó este martes con la cumbiambera acerca de su ausencia en el espacio televisivo de América y reveló que sigue en competencia. Eso sí, la participante aclaró que un tema médico, del que no quiso dar mayor detalle, fue el causante de su inasistencia el último sábado.

“Me han dado descanso médico, pero algo mío, personal, no por nada que tenga que ver el programa en realidad. Ya la otra semana me activo con ellos. Es un permiso no más que me han dado por esta semana”, expresó en un inicio.

Luego de estas primeras palabras, Yolanda Medina fue consultada sobre su estado de salud, pero aseguró en todo momento que no tiene ningún problema. Para finalizar, la cumbiambera afirmó que seguirá en competencia, por lo que este sábado estará nuevamente en Reinas del show.

“Yo estoy bien, estoy bien. Me han dado permiso nada más por esta semana. Tengo algunas cosas que hacer; aparte tenía que cumplir con un régimen de salud. No hay nada del otro mundo. Estoy en competencia, solamente he tenido un permisito nada más esta semanita y ya quizás más adelante esté tranquila”, añadió.