Las ocurrencias más divertidas de Susy Díaz para nunca olvidarla

Susy Díaz cumple un año más de vida en el que tendremos la oportunidad de disfrutar de sus ocurrencias, las cuales siempre terminan sacándonos una sonrisa y alegrando nuestro día. Es a partir del año 1984, cuando la mamá de Flor Polo ingresa a trabajar como secretaria al canal 5, cuando tiene una oportunidad que cambia su vida para siempre, pues ese canal le abrió las puertas al brillo y lentejuelas, ya que incursionó por primera vez en el mundo del espectáculo en 1986 como bailarina extra en el programa Risas y Salsa.

Es un ícono nacional: exvedette, excongresista y comediante. En definitiva, uno de los personajes más queridos por los peruanos. En el día de su cumpleaños recordamos algunos de los pasajes más hilarantes de su trayectoria artística.

Siete momentos para no olvidar nunca a Susy Díaz

Susy Diaz vio el rostro de Augusto Polo Campos en el cielo

La exvedette hizo explotar las redes sociales cuando compartió una curiosa foto. De acuerdo con su descripción, el rostro del fallecido compositor Augusto Polo Campos se dibujó entre las nubes, en la fotografía tomada del cielo.

“No sé cómo, de casualidad, se tomó esta foto y arriba en el cielo está la cara de Augusto Polo Campos feliz conversando de perfil”, señaló la también excongresista de la República. Para Susy, esta fue una señal del cantautor enviándole un mensaje a su hija ‘Florcita’ para que “ya no esté sufriendo”.

Susy Díaz impactó a sus seguidores al revelar el significado de su selfie. Foto: Facebook/Susy Díaz

Susy Diaz fue la ‘doctora Vacuna’ de los indecisos

La llegada de la vacuna contra la COVID-19 fue una noticia que alegró y llenó de esperanza a la población peruana. Sin embargo, existe una parte que aún se siente reacia a inocularse por diferentes motivos. Y, ante esta problemática, nuestra querida Susy decidió ponerse la camiseta y salió a las calles a informar sobre los beneficios de la vacunación.

Al ritmo de sus canciones, la ‘doctora Susy’ fue inyectando alegría a todo transeúnte que se cruzó por su camino.

La torta voladora: Susy Díaz le aventó a Geni Alves su torta de cumpleaños

Cómo olvidar el anecdótico momento cuando la reina de la farándula lorcha no pudo controlar sus celos y terminó arrojando su torta de cumpleaños a la bailarina Geni Alves, en ese entonces pareja de su ex: el ‘Mero Loco’.

La brasileña pensó que aparecer en el cumpleaños de Susy Díaz sería la mejor oportunidad para formar un lazo amical, pero se equivocó y terminó llorando embarrada de pastel y cerveza propiciada por el tortazo que le dio la cumpleañera. “Yo creo que soy muy inocente, como será (...) así es la gente mala”, comentó Alves entre lágrimas. Pero ahora, estos enfrentamientos son cosa del pasado, actualmente las dos bailarinas mantienen una buena relación.

El fugaz matrimonio con Andy V

En 2011, la excongresista tuvo un matrimonio fugaz con el joven Andy V. Toda la ceremonia fue grabada por el programa de Magaly Medina, y acudieron todos los personajes de la farándula como Cachay, Farid Ode, Deysi Araujo, la cantante Fresialinda, entre otros.

Sin embargo, la boda que se realizó en el local Pachas VIP, finalizó en un gran pleito entre el novio y varios invitados, en especial con el salsero Jim Maelo. Tan solo un año después, la pareja se separó, aún así, el suplicio de Susy recién comenzaba, pues tuvo que esperar nueve años para conseguir los papeles que oficializaron su separación.

El trío sagrado: Susy Díaz, Monique Pardo y La Tigresa incursionaron en la música

El grupo de Las Poderosas unió brevemente a tres de las más grandes referentes en el mundo de la farándula peruana: Monique Pardo, La Tigresa del Oriente y Susy Díaz. Este trío dinámico decidió incursionar como grupo musical.

Una de las primeras canciones que estrenaron fue “Estoy casada y la veo de madrugada”, durante el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, convirtiéndose en tendencia entre el público, quienes se emocionaron al ver a las legendarias artistas juntas.

El famoso ‘revolcón’ en la playa de Chorrillos

Si mencionamos el nombre de la multifacética Susy Díaz, es muy usual relacionarla con su episodio en la playa donde sufrió un ‘revolcón’ por las olas mientras se encontraba dentro de un flotador. El hecho ocurrió en 2012, pero sigue siendo recordado hasta el día de hoy.

No tuvo escapatoria. “Casi me he ahogado”, comentó exaltada al reportero y señaló riéndose a un veraneante que logró rescatar el flotador, el cual se encontraba agujereado por la magnitud del golpe. Desde ese día la rubia guarda recelo del mar. Sin embargo, la playa es el lugar donde festejará sus 58 años. “Voy a viajar este domingo a Cancún y recibiré mi cumpleaños en México, esa es mi mejor cábala para que me vaya bien en esta nueva vuelta al sol”, precisó la popular ‘Chuchi’ al diario El Trome.

Su paso por el congreso con el número 13

A inicios del año 1995, Díaz decidió involucrarse en la política junto con el partido de la época: Movimiento Independiente Agrario (MIA) con el icónico número 13, convirtiéndose en la única representante elegida y con la mayoría de votos que fueron 10.280.

A pesar de todas las críticas, Susy Díaz fue elegida congresista en el periodo 1995-2000. Durante su desempeño político presentó 120 proyectos de ley, con 30 aceptados, lo cual la convirtió en la parlamentaria con más iniciativas legales.

La forma en cómo publicitó su candidatura quedó registrada para la historia del Perú por ser la más peculiar y arriesgada. Primero, eligió el número que nadie del partido quiso tomar por estar relacionado con la mala suerte. Aprovechó su pasado como vedette, el que los demás utilizaban para intentar hundirla —como pasó con Augusto Vargas Alzamora, Arzobispo de Lima— para sentirse orgullosa y segura de sí misma.

Por ello, durante su campaña, se paseaba por las calles de Lima con sus prendas de vedette y con el número 13 pintado en una de sus nalgas, inspirada en la Cicciolina, y regalando preservativos al público. El paso de Susy Díaz por la política fue fugaz, pero logró demostrar al país entero ser una mujer inteligente, trabajadora, a quien no le importó nunca los comentarios y solo se enfocaba en cumplir sus metas.

