Shirley Arica puso en su sitio a colombiana por hablar mal de ella en su ausencia

La peruana Shirley Arica, quien estuvo ausente en el reality turco por dos días por un problema de salud, protagonizó un enfrentamiento con la colombiana Melissa Gate durante la última gala de eliminación de El poder del amor, el domingo 26 de septiembre.

Arica vio algunos VTR del programa donde la colombiana hablaba mal de ella con su saliente, el cubano Renier Izquierdo, y con otros participantes del reality show; mientras la peruana se encontraba en proceso de recuperación.

Melissa Gate cuestionó duramente a Shirley por haberse besado con Renier fuera del programa y lanzó algunos insultos . “Se los besó a los dos. La que quedó mal fue ella (...)”, dijo la colombiana.

Al escuchar los comentarios de Melissa, la popular ‘Chica realidad’ no dudó en defenderse y aseguró que ni ella ni Renier estaban bajo los efectos del alcohol, como lo había asegurado la colombiana. “Él estaba sano… y yo también”, indicó.

Shirley Arica aseguró que ella había dejado clara su situación con su pretendiente, el puertorriqueño Jorge Alejandro, y que estaba soltera; por lo tanto podía besar a quien ella quería, teniendo en cuenta que Renier también está soltero.

“No soy un desliz. Que tú hables por la herida y que no te respeten, no es tema mío. Soy una persona soltera, estaba sola, podía estar con quien me dé la gana. Y se dio así, los dos hablamos en la cara de Melissa a juntarnos a hablar. Que ella no se haya dado cuenta es problema de ella”, se defendió.

“Él (Renier) se fue a dejarla y luego fue a mi cuarto a buscarme (...) yo respeto a alguien... no le debía, no estaba ni con Jorge ni con nadie. Jorge tenía las cosas súper claras y sabía que las cosas entre nosotros no se iban a dar”, añadió la peruana.

Tras el polémico beso entre Shirley Arica y Renier Izquierdo, la peruana confesó lo que pasó, mientras que el cubano aseguró que no pasó nada, e incluso insultó a la modelo. Pero al final tuvo que aceptar que sí fue a su cuarto.