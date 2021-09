Quién es Yanira Cárdenas, la supuesta novia de Josimar Fidel

El cantante peruano de salsa Josimar Fidel sigue dando de qué hablar, luego de que apareciera en imágenes junto a una mujer, quien, al parecer, sería su nueva pareja. No es la primera vez que las cámaras del programa de espectáculos de Magaly Medina los captan juntos y en actitudes que revelarían que entre ellos hay más que una amistad.

Los encuentros en referencia son la vez en que se vio a Josimar bailar junto a la mujer captada por las cámaras en la reunión de cumpleaños de la mamá del salsero y, ahora último, cuando se le vio acompañarlo en la camioneta que trasladó al cantante peruano hasta un local de Tampa, Estados Unidos, donde se presentó. Asimismo, el video muestra que la joven fue espectadora del concierto luego de acompañarlo en su camerino personal minutos previos al show.

“Si tú vas a entrar a la casa de tu madre con la mujer que no es la que está esperando tu hijo, ¿algo le habrás dicho a tu madre, no?”, comentó la conductora de televisión Magaly Medina, quien intuyó que la empresaria cubana sería del entorno de confianza del intérprete de “El aventurero”, como para entrar a su hogar.

Lo que se conoce hasta el momento es que la mujer de 29 años que con la que ha sido vista el salsero se llama Yanira Cárdenas Cuellar y tiene nacionalidad cubana. Además, es propietaria de un salón de belleza en Orlando, Estados Unidos. No obstante, hasta el momento, no hay ninguna información oficial de parte del artista Josimar Fidel, quien estaría grabando el videoclip de su nueva canción “No me canso” en tierras norteamericanas, de acuerdo a sus propias historias de Instagram.

Como se sabe, Josimar ha sido blanco de críticas durante las últimas semanas debido a las múltiples ocasiones en las que se le ha visto saliendo con distintas mujeres desde que se fue del país con la finalidad de internacionalizar su carrera musical y establecer a sus hijos en Estados Unidos. Todo esto, a pesar de que hace unos días su expareja Maria Fe Saldaña anunciara su reciente embarazo con una publicación en sus redes sociales.

Lo último que se sabe de Maria Fe Saldaña es que fue vista ingresando a una clínica de fertilizaciones ubicada en San Borja, y daría a luz en enero del próximo año, según información del programa Magaly TV, la firme.

