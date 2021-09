Magaly Medina sobre pedida de mano de Carlos Vílchez: “Un anillo de utilería. Fue un chiste”

Luego que Carlos Vílchez le pidiera matrimonio a su pareja Melva Bravo en pleno sketch de JB en ATV, la conductora Magaly Medina criticó el romántico momento durante su programa. Según señaló la presentadora de Magaly TV, la firme, todo se trataría de una broma del actor cómico, por lo que no estuvo de acuerdo en que esta se transmita.

Tuvo duras palabras sobre el anillo de compromiso que le entregó de manera simbólica el integrante de JB en ATV a su novia de 37 años. Aseguró que parecía una parodia, debido a que destacaba más las burlas de los compañeros de Carlos Vílchez.

“Este es un anillito de utilería, que se compra en cualquier sitio por dos soles. Eso fue un chiste, fue una tomadura de pelo, o sea porque más eran las risas y las burlas. Yo creo que no se debió de interpretar, a menos que el actor diga lo contrario, como una pedida de mano. A mí no me lo pareció”, sostuvo Magaly Medina.

Asimismo, calificó de “irrespetuosa” la actitud que presentó Carlos Vílchez con Melva Bravo. “A mí me das un anillo de dos soles, de utilería y en medio de un sketch donde todo el mundo se está burlando de mí, agarro el anillo y te lo tiro... Me parece irrespetuoso que someta a su novia a una cosa así”, agregó la figura de ATV.

Carlos Vílchez se pronuncia sobre pedida de mano a su pareja

El integrante de JB en ATV, Carlos Vílchez, se pronunció sobre la polémica pedida de mano que hizo a su pareja Melva Bravo, quien trabaja en la producción del programa cómico.

El artista peruano sorprendió al revelar que todo fue una parodia y aclaró que aún esperará junto a su novia el momento indicado para comprometerse. “Conozco a Melva hace 11 años, es una mujer a quien admiro mucho, es muy inteligente, y seguro que todo llegará en su momento. A todos nos toca, y ahora estamos disfrutando una etapa maravillosa juntos”, expresó.