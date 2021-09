J Balvin critica al Latin Grammy tras poca presencia del reguetón: “No nos dan respeto”

La lista de nominados a los premios Latin Grammy 2021 se reveló este martes 28 de septiembre y generó molestias en un grupo de artistas latinos. Este fue el caso de J Balvin, quien utilizó su cuenta de Twitter para arremeter contra los organizadores de esta premiación por la poca presencia del reguetón entre las nominaciones.

Pese a encontrarse en las categorías canción del año y mejor canción urbana con sus temas “Agua” y “A fuego”, respectivamente, el colombiano criticó duramente a esta ceremonia afirmando que los utilizan para generar rating, pero no les otorgan el respeto que se merecen.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado, para que no vengan que estoy dolido)”, indicó.

Pero eso no fue todo, ya que J Balvin pidió sus compañeros del género del reguetón no asistir el próximo 18 de noviembre a la ceremonia de premiación de los Latin Grammy a modo de protesta.

“Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR!! Es decir, todos, porque somos un movimiento”, precisó.

J Balvin está nominado a Canción del año y Mejor canción urbana.

Esta no es la primera vez que los mayores exponentes del reguetón protestan contra los organizadores de este evento, ya que en 2019 artistas como Daddy Yankee, Anuel AA y Maluma hicieron tendencia el hashtag #SinReggatonNoHayLatinGrammy debido a la poca presencia del género entre los nominados.

Lista de nominados a los Premios Latin Grammy 2021

Álbum del año

Vértigo - Pablo Álbora

Mis amores - Paula Arenas

El último Tour del Mundo - Bad Bunny

Salswing! - Ruben Blades

Mis manos - Camilo

Nana, Tom, Vinicius - Nana Caymini

Privé - Juan Luis Guerra

Origen - Juanes

Un Canto Por México Vol II - Natalia Lafourcade

El Madrileño C. Tangana

Canción del año

“A tu lado” - Paula Arenas

“A veces” - Diamante Eléctrico

“Agua” - J Balvin

“Canción bonita” - Carlos Vives, Ricky Martín

“Dios así lo quiso” - Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra

“Hawái” - Maluma

“Mi guitarra” - Javier Limón

“Patria y vida” - Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno

“Que se sepa nuestro amor” - Mon Laferte, Alejandro Fernández

“Si hubieras querido” - Pablo Alborán

“Todo de ti” - Rauw Alejandro

“Vida de rRico” - Camilo

Mejor álbum de música urbana

Goldo Funky - Akapellah

El último tour del mundo - Bad Bunny

Monarca - Eladio Carrion

Enoc - Ozuna

Lyke Mike - Myke Towers

Mejor canción urbana

“A Fuego” - Farina

“Agua” - J Balvin

“Dakiti” - Bad Bunny

“La curiosidad”- Myke Towers & Jhay Wheeler

“Patria y vida” - Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno

Mejor álbum de pop vocal

Dios los cría - Andrés Calamaro

Mis Manos - Camilo

K.O - Danna Paola

Munay - Pedro Capó

De México - Reik

Mejor álbum tropical contemporáneo

Legendarios - Billo’s

Río Abajo - Diana Burco

Brazil305 - Gloria Estefan

Acertijos - Pedrito Martínez

La música del Carnaval - Juventino Ojito

Mejor nuevo artista

Giulia Be

María Becerra

Bizarrap

Boza

Zoe Gotusso

Humbe

Rita Indianna

Lasso

Paloma Mami

Marco Mares

Juliana Velásquez

Mejor álbum de ranchera

Cuando te enamores - El Bebeto

A mis 80s - Vicente Fernández

Charramillenial - Nora González

Ayayai - Christian Nodal

Soy México - Pyke Romero

Grabación del año

Si hubieras querido - Pablo Alborán

Todo de ti - Rauw Alejandro

A tu lado - Paula Arenas

Bohemio - Andrés Calamaro

Vida de rico - Camilo

Suéltame Bogotá - Diamante Eléctrico

Dios así lo quiso - Ricardo Montaner

Te olvidaste - C Tangana, Omar Apolo

Amén - Ricardo Montaner y Familia

Mejor álbum pop tradicional

Vértigo - Pablo Alborán

Mis amores - Paula Arenas

Privé - Juan Luis Guerra

Doce Margaritas - Nella

Atlántico a pie - Diego Torres

Mejor canción pop

“Adiós” - Sebastián Yatra

“Ahí” - Nella

“Canción bonita” - Ricky Martin, Carlos Vives

“La mujer” - Mon Laferte

“Vida de rico” - Camilo

Mejor video corto

Un amor eterno - Marc Anthony

Reza Forte - balanaSystem

Mi huella - María Jose Llergo

Visceral - Fran, Cardlos Do

De una vez - Selena Gómez

Mejor video largo

Un segundo MTV Unplugged - Cafe Tacvba

Mulher - Carolina Deslander

Entre mar y palmeras - Juan Luis Guerra

Origen - Juanes

Quien me tañe escucha mis voces - Gastón Lafourcade

Mejor ingenieria de álbum