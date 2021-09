La Uchulú confirma que recibió primera dosis de vacuna contra la COVID-19: “Por la familia”

La Uchulú recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19). A través de sus historias en Instagram, publicadas el martes 28 de setiembre, la estrella de TikTok compartió el momento de la aplicación con sus 512.000 seguidores, a quienes, además, les envió un mensaje para motivarlos a acudir a los vacunatorios.

“Hoy nos toca poner el hombro por el Perú y por nuestra familia y salud”, comentó la integrante de El reventonazo de la Chola sobre una fotografía en la que aparece junto a un integrante del personal de salud.

Esaú Reátegui, nombre real del influencer, se vacunó en su natal Pucallpa. Asimismo, agregó en el video de la aplicación lo siguiente: “Juntos contra la COVID-19″.

La Uchulú, quien en junio celebró de forma simbólica su quinceañero, nació el 2 de enero del 2001, por lo que actualmente tiene 20 años y figura dentro del padrón de vacunación establecido en la región Ucayali.

Si bien el tiktoker cuida su salud física, semanas atrás confesó, durante una entrevista con Ernesto Pimentel, que había sido víctima de violencia física y psicológica por parte de su expareja

Según contó en un segmento de El reventonazo de la Chola, esto sucedió cuando tenía 18 años.

“He pasado por un momento difícil, tuve una relación tormentosa a los 18 años. Estuve con una persona que me insultaba, me agredió físicamente, me hacía sentir menos; mi autoestima bajó totalmente”, reveló.

No obstante, La Uchulú dijo que logró salir de ese tipo relación y sus secuelas como tristeza y depresión enfocándose en otro tipo de actividades. En su caso, se concentró en desarrollar una carrera en TikTok, lo cual lo llevó a trabajar en televisión y ser parte de la farándula peruana.