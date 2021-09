Gisela Valcárcel se disculpó públicamente por hacer comentario desatinado

La conductora de televisión Gisela Valcárcel conversó con la participante de Reinas del show, Lady Guillén, minutos previos a su presentación, acerca del empoderamiento femenino durante los últimos tiempos. En ese momento, reconoció que su comentario emitido la anterior semana que decía: “Muchas mujeres. Muchas hormonas” estaba fuera de lugar e hizo referencia a la sororidad que debían tener entre ellas.

No obstante, la propietaria de GV Producciones, Gisela Valcárcel, no dejó pasar por alto la oportunidad de reconocer en televisión nacional su error y retractarse. Por ello, afirmó: “Yo quiero pedir disculpa públicas porque la semana pasada dije algo absolutamente incorrecto. (...) Y no es la forma. No es la forma”.

De esa forma, la conductora se retractó y cambió sus palabras por: “Muchas mujeres. Mucha fuerza. Mucho valor. Entre nosotras debemos empoderarnos. Entre nosotras debemos darnos la mano. (...) Los hombres también son hormonales”. Por último, reconoció que “no le gustó ese comentario que hizo y que el programa va dirigido a cualquier mujer que esté en frente”.

Al respecto, Lady Guillén respaldó lo dicho y sentenció que lo más valioso que tiene una mujer es la sensación de libertad que puede llegar a sentir. El discurso fue aplaudido por el jurado oficial e invitados, conformado por Adolfo Aguilar, Morella Petrozzi, Santi Lesmes y Tilsa Lozano.

Como se recuerda, la abogada tuvo un programa en Latina llamado Tengo algo que decirte, en el que ayudaba a mujeres y hombres a resolver casos familiares con problemas de todo tipo. Por otro lado, la exconductora no pudo continuar en la competencia porque fue eliminada del reality show de baile.