Flor Polo sobre viaje de Susy Díaz con Walter Obregón: “Es la vida de mi madre”

Susy Díaz se encuentra en las playas de Cancún para celebrar sus 57 años de vida, pero lo que más llamó la atención fue que la exvedette viajó hasta tierras aztecas con Walter Obregón, quien a inicios de agosto fue detenido y llevado hasta la comisaría de Huarmey por haber ejercido violencia física y psicológica contra Iris Castillo, su expareja.

Ante la polémica que se desató por las imágenes emitidas por el programa Magaly TV, la firme, donde se vio a Obregón llegando al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez junto con la exbailarina, Flor Polo dio sus descargos y señaló sentirse sorprendida, ya que su mamá nunca le dijo que viajaría con su expareja a México.

“ A mí me sorprendió bastante que haya viajado con él, yo no sabía con quién se iba de viaje ”, dijo la hija de Díaz en América hoy, programa que no contó con la presencia de las conductoras principales por un caso de COVID-19.

Asimismo, Flor Polo indicó que ella no está en posición para cuestionar las decisiones de Susy Díaz y prefirió no meterse.

“Yo sé que mi mamá es feliz con quien le hace feliz, prefiero no opinar al respecto. Es la vida de mi madre, son las decisiones de mi mamá, no me puedo meter . Yo no veo hace tiempo a Walter, me ha caído bien cuando lo traté”, mencionó.

“Yo le pregunté a mi mamá con quien se va de viaje porque días anteriores yo estuve en su casa. Me dijo: ‘¿A quién le importa si me voy a con Andy V, con Walter, con el Mero?’. ¿Qué voy a hacer pues? Es la vida de mi mamá”, añadió.