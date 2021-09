Elías Montalvo responde a críticas por volver a EEG: “El programa siempre estuvo a mi lado”

En medio de las críticas por su regreso a Esto es guerra, Elías Montalvo decidió responder a sus detractores con un fuerte mensaje. El joven tiktoker reapareció con muletas debido a que aún se encuentra en recuperación luego de haber caído de 15 metros de altura, cuando participaba en un juego del reality.

Llegó como invitado al programa En boca de todos para revelar su versión de los hechos. Según contó Elías Montalvo, la producción del programa de América TV, que está a cargo de Peter Fajardo, lo acompañó desde que sufrió el accidente.

“Lo primero que siempre me ha enseñado mi familia son los valores, el valor que tengo en mente es siempre ser honesto y no hacerle daño a nadie. Entonces, lo primero que quise decir es que estaba bien, porque mucha gente empezó a decir cosas que no eran ciertas. Me perjudicaron a mí y a mi familia, al ver tantas veces las imágenes en pantalla, era muy doloroso para ellos y para mí”, expresó el tiktoker.

Pese a las críticas en su contra por no haber renunciado al reality, Elías Montalvo aclaró que no culpará a nadie por haber quedado con una lesión en el pie. También, mencionó que la difusión de las imágenes de su caída por televisión afectaron mucho a su familia.