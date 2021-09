Danna Paola recibe su primera nominación al Latin Grammy 2021 por su álbum K.O

Danna Paola vive uno de los mejores momentos de su carrera como cantante, luego de que su último álbum K.O (Knockout), fuera nominado al Latin Grammy en la categoría mejor álbum vocal pop.

“Mi primera nominación en el Latin Grammys. KO Mejor Álbum Vocal Pop. ¡What! De verdad esto es muy grande para mí, gracias”, comentó la artista de 26 años en Instagram.

K.O (Knockout) está compuesto por once canciones escritas por Danna Paola junto a Stefano Vieni, Saak, Ale Alberti, Dani Blau, Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Sebastián Yatra, Valeria Martínez, Ale Zeguer, Supicic, One Path, Raúl Gómez, Raquel Sofía, Macgregor Leo, Valentina López, Ximena Muñoz, Kathryn Guerra, James Alexander Gutch, MIKA, Carola Rosas, Aitana, Mango, Nabález.

Esta última producción discográfica de Danna Paola se inspira en la vida sentimental de la intérprete de “Oye Pablo”, que inicia con la posibilidad de enamorarse, pasando luego por el romance, la decepción y el olvido, hasta quedar fuera con un knockout, un golpe, que pone fin a las decepciones amorosas que vivió.

Por otro lado, además de su nominación al Latin Grammys, el álbum K.O fue incluido en la lista de Los 25 mejores álbumes latinos del 2021 (The 25 best latin albums of 2021 so far) de Billboard.

También convirtió a Danna Paola en la primera solista mexicana en las listas de Spotify Top Ten Global Album Debuts (en la posición #4) y Top Ten U.S. Album Debuts (en el puesto #7); además de la certificación Doble Diamante en México.