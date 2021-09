Carlos Vílchez niega haber pedido la mano a su pareja Melva Bravo: “Fue una actuación”

Carlos Vílchez sorprendió a todos sus seguidores al pedirle la mano a su novia Melva Bravo. Todo ocurrió en la última edición de JB en ATV, donde tuvieron como invitada a Melissa Klug, quien recreó junto con el actor cómico la propuesta de matrimonio de Jesús Barco. Sin embargo y, para tristeza de algunos, todo fue actuado e improvisado.

Tras acaparar titulares y recibir ciento de felicitaciones por su compromiso, el mismo humorista salió al frente para aclarar lo sucedido. Él aseguró que la pedida fue parte de una actuación y que no era real. Asimismo, Carlos Vílchez pidió a sus seguidores que ya lo ‘dejen tranquilo’.

“ Eso ha sido una actuación, lo hizo el personaje, pero no Carlos Vílchez. Pido al público que me deje tranquilo, que todavía no me condenen, ja, ja, ja. Ese sketch ha sido muy gracioso, todo salió en el momento porque Melissa Klug jaló a Melva y me dejó frío. Pero yo nunca doy un paso atrás y salió chévere”, dijo a Trome.

Al ser consultado si tiene planeado casarse con Melva Bravo, Carlos Vílchez bromeó con la situación, pero señaló que ahora no lo tiene pensado.

“ Ese maquiavélico plan todavía no se está gestando, para mí no es malo casarse, sino estar casado, ja, ja, ja . Conozco a Melva hace 11 años, es una mujer a quien admiro mucho, es muy inteligente, y seguro que toda llegará en su momento”, añadió el actor cómico.

Como se recuerda, tras la supuesta pedida de mano, muchos seguidores de Carlos Vílchez no dudaron en enviarle mensajes por su compromiso. “Qué lindos”, “Ya era hora”, “No pidas ser feliz por siempre”, “Felicidades mi tío Vílchez”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron al artista.