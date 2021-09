Yalitza Aparicio, la nueva imagen de la exclusiva selección de Prada

Yalitza Aparicio sigue sumando logros en su carrera profesional. Es por ello que la intérprete de 27 años ha colaborado con empresas de gran renombre a nivel internacional. Esta vez no fue la excepción.

La actriz mexicana, quien fuera protagonista en la cinta Roma (2018) del galardonado director Alfonso Cuarón, fue elegida recientemente por la prestigiosa marca Prada para modelar una selección de sus prendas.

Con mucho orgullo, Yalitza compartió en redes sociales la fotografía donde luce el exclusivo outfit. En la imagen se puede apreciar a la actriz con una blusa y un pantalón amarillo con detalles oscuros, una falda negra y zapatos del mismo color con una alta plataforma. Como parte de los accesorios, sostiene un bolso Prada color turquesa.

Yalitza Aparicio luce exclusivas prendas de la colección Otoño Invierno 2021 de Prada. Foto: Yalitza Aparicio/ Instagram

Haciendo cuentas, el precio del atuendo que forman parte de la colección Otoño Invierno 2021 superaría los 109.667 pesos mexicanos.

Como era de esperar, los seguidores de Yalitza se pronunciaron tras ver su fotografía. La mayoría de los comentarios hacia la intérprete celebraban el atuendo.

“Wow, me encanta, paisana, y amé el peinado”, “Me encantaron los zapatos, amé ese look”, “No puedo tanto de la emoción, me fascina”, “Qué hermosa mujer, orgullo que seas mexicana y más que sea imagen de una de las marcas conocidas a nivel mundial”, escribieron emocionados los usuarios.

Otros, sin embargo, manifestaron su rechazo al outfit criticaron la elección de las prendas que le hicieron modelar a la mexicana.

“Me encantas tú pero, por favor, no me importa si eso es Prada, es bastante ridículo y de bastante mal gusto”, “La ropa no me gustó, pero tú eres hermosa”, “Será de la marca, pero en lo personal no me gustó”, discreparon los seguidores de la intérprete.

También hubo usuarios que alentaban a la actriz a no hacer caso a los mensajes malintencionados en redes.

“Brilla, que los haters todo lo ven mal. Éxitos en tu vida, que todo lo bueno te siga siempre”, “Mientras algunas mujeres critican que no te ves bien, tú estás ahí siendo considerada con Prada y viéndote diosa”, “Mientras ella triunfa, las señoras criticando, relájense que ella está trabajando”, manifestaron.