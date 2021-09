Verónica Privat, cantante de Alma Bella, denuncia que sufrió estafa por más de 20.000 soles

La cantante Verónica Privat se ha convertido en una nueva víctima de la delincuencia . La artista que forma parte de Alma Bella reveló que un sujeto la estafó al hacer un pedido de 240 botellas de whisky en su minimarket por el valor de 20.880 soles. Ante este hecho, la joven afirmó que espera que la Policía realice las investigaciones correspondientes y la ayude a ubicar al estafador.

Según una nota de prensa, el último 17 de septiembre, un hombre envió el recibo con el monto respectivo, por lo que ella procedió a concretar la entrega. Al ver que el depósito no llegaba, llamó a su banco y este le indicó que la transacción se había realizado, pero que el dinero recién estaría en su cuenta en un plazo de 48 horas. Sin embargo, el 21 de septiembre, la entidad bancaria se contactó con ella para informarle que el cheque presentado estaba adulterado.

“El lunes (20 de septiembre), el depósito ya aparecía en rojo como retirado. Al día siguiente, el banco me dice que el cheque había sido rechazado y no sabían por qué, es así que me voy a la agencia donde se hizo la transacción (en Camacho, La Molina) y me comentan que el cheque es adulterado , pero que eso se hizo en Lampa (Cercado de Lima)”, detalló.

A raíz de lo ocurrido, la cantante de Alma Bella acudió a la dirección de la empresa que figuraba en el contrato de los whiskys y se dio con la sorpresa de que el dueño no era quien compraba, sino un suplantador.

Verónica Privat se muestra preocupada por ser víctima de estafa. Foto: Verónica Privat / Instagram

“Me atiende el hijo del dueño y me dice que esta es la tercera vez que pasa en dos meses y que ya han ido dos personas a decirle lo mismo. Cuando han presentado la denuncia no han querido aceptarlo pese a que le dijo que están usurpando su identidad para realizar esta compra”, relató.