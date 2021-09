Vania Bludau niega estar embarazada de Mario Irivarren: “Primero la estabilidad”

Vania Bludau se llevó gran sorpresa en la cuarta gala de Reinas del show luego de que Melissa Paredes, Brenda Carvalho, Isabel Acevedo y Diana Sánchez evidenciaran que ella tuvo náuseas y mareos, deslizando la idea de un posible embarazo. Luego de terminar el programa, la joven se pronunció para aclarar las especulaciones de sus compañeras.

La pareja de Mario Irivarren descartó encontrarse en la dulce espera y aseguró que ellas le estuvieron jugando bromas. En referencia al tema, dijo que por el momento no está en sus planes tener un bebé.

“ Me están fastidiando con el tema de los hijos, porque yo había dicho que me dolía el estómago y me sentía mareada , quería vomitar y cosas así, pero ha sido porque estaba abrumada por toda la información y las coreografías que tenía que aprender para el programa”, justificó la modelo.

Vania Bludau sobre criar un hijo

Tras ser consultada sobre si quiere tener en algún momento un hijo, ella respondió que primero debe tener una sostenibilidad. “¿Si quiero tener hijos? No, aún no. De hecho, sí quiero, pero soy realista y por ahora no es momento, en unos años”, respondió Bludau.

“ La estabilidad personal es lo primero para brindarle, al ciento por ciento, una buena calidad de vida a tus hijos , pues primero quisiera comprarme algo propio. Si es cuestión de simplemente tener un hijo, lo puedo tener ahorita, pero quiero brindarle estabilidad a mis hijos”, agregó.

Finalmente, se refirió a la competencia de baile y aseguró dar lo mejor de sí para poder quedarse en la competencia. Como se recuerda, ella fue sentenciada junto a Milena Zárate y Diana Sánchez en la gala.