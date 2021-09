Susy Díaz es captada saliendo de viaje con su expareja Walter Obregón

¿Regresó el amor? En un adelanto del capítulo de hoy de Magaly TV, la firme se vio a Susy Díaz caminar por el aeropuerto con Walter Obregón. La pareja se separó en noviembre de 2019 a pesar de estar comprometidos, luego de que el ‘Gringo’ agrediera a la excongresista.

En la edición del 27 de setiembre, el programa de Magaly Medina prometió mostrar imágenes inéditas de la reconocida figura televisiva y su exprometido.

“Susy Díaz se fue al caribe con el ‘Gringo’ Walter Obregón”, se escuchó en la narración del adelanto del capítulo. Con esto, el programa mostró imágenes del par en el aeropuerto Jorge Chávez mientras hacían check-in.

Las cámaras del show de ATV siguieron a Susy en el estacionamiento y recogieron una singular declaración. “Solamente voy a decir: la dieta de Sazonadores Teresita, comes tan rico que quieres que se repita” , apuntó.

Recientemente, la madre de Flor Polo reveló que pasaría su cumpleaños en Cancún y detalló que viajaría acompañada , pero no precisó de quién.

“Viajaré acompañada, soy una mujer soltera, pero jamás sola. No pregunten mucho, no sean tan curiosos. Ahora vivo el amor sin compromiso. He aprendido a quedarme callada porque siempre hay envidiosas que me salan, necesito ser feliz a mi manera y que todos los caballeros sean felices conmigo”, declaró la también cantante.

Walter Obregón es detenido por ejercer violencia física y psicológica

A inicios de agosto de 2021, el ‘Gringo’ fue detenido en la comisaría de Huarmey. Fue denunciado por presunto delito de violencia contra la mujer por agredir física y psicológicamente a su pareja Iris Castillo.

Susy Díaz fue tendencia en Twitter por sus declaraciones machistas ante la situación. En lugar de solidarizarse con la víctima, ella terminó por culpabilizarla. Esto ganó fuertes críticas de varios cibernautas.