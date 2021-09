Salud de Laura Bozzo, según su abogado: Tiene problema pulmonar grave

Luego de haber sido acusada por presunta defraudación fiscal por 12 millones de pesos. Además de la demanda impuesta por Gabriel Soto e Irina Baeva, el abogado de Laura Bozzo, Diego Diaz, contó que desconoce su paradero. El litigante informó sobre las afecciones de salud que padece la peruana.

Durante entrevista con el programa de Televisa, Hoy, la defensa de la exconductora de televisión informó que no ha tenido contacto con su cliente y que ella solo tiene comunicación con sus hijas, quienes le han pedido que llegue a un acuerdo con las autoridades.

“Las condiciones jurídicas para que ella se encuentre en prisión preventiva no se dan. Digamos que está combatiendo sus derechos de la vía que se le compete y está combatiendo la injusticia de un juzgador”, exclamó.

Tras ello, se animó hablar sobre el estado de salud de Laura Bozzo. “La razón por la que no se ha presentado en un juzgado, es que ella ha sido diagnosticada con un problema de enfisema pulmonar grave, mismo que se le enseñó al juzgador. Dos, tiene un problema de depresión clínica diagnosticado, que el juzgado decidió ignorar y condenarla a muerte en una sentencia anticipada”, detalló.

El litigante pidió considerar el estado de salud de la peruana para que no ingrese a la cárcel. “El sistema de salud de la prisión en México, y más en Almoloya, no es el óptimo para tener a una persona de 70 años, por lo que no debe estar tras las rejas. Por lo menos, en lo que se resuelve”, explicó.

Laura Bozzo es una de las personas más buscadas de México y en 190 países más por evasión fiscal. La expresentadora fue acusada de vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).