Rosángela Espinoza se suma a la fiebre de El juego del calamar con divertidos tiktoks

El juego del calamar, serie surcoreana de Netflix estrenada el pasado 17 de setiembre, ha causado furor en la plataforma y redes sociales. Una de sus escenas fueron inspiración para que internautas crearan un challenge en Tiktok. Rosángela Espinoza fue una de las figuras de la televisión que se sumó a esta fiebre.

En compañía de Elías Montalvo, quien se está recuperando de su caída en Esto es guerra, la popular ‘Chica selfie’ grabó uno de estos retos en la mencionada red social.

En el clip participaron otros amigos de la influencer. En las imágenes, el grupo replica el juego de ‘Luz roja, luz verde’ que forma parte del primer capítulo del kdrama. “El que se mueve, pierde”, escribió.

Espinoza también realizó otro video en los camerinos de Esto es guerra. En su descripción, dijo que lo grabó tras ser suspendida del reality.

“Ya que me suspendieron hoy del programa, ni modo a hacer tiktoks”, redactó la joven sobre el dúo.

Rosángela Espinoza besa a Pancho Rodríguez en La Academia

Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez protagonizaron una romántica escena en uno de los capítulos de La Academia, de Esto es guerra. Tras el beso que se dieron, la tiktoker habló sobre su experiencia con el chileno y aclaró especulaciones sobre un vínculo sentimental entre ellos.