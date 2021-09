Noche de patas: atrevida foto de Óscar, Andrés y Gonzalo se hace viral en redes sociales

Hace un par de semanas, Noche de patas salió de Latina para formar parte de Panamericana TV. A pesar de estar empezando en un nuevo canal, Óscar López Arias, Andrés Salas y Gonzalo Revoredo continúan conquistando al público con sus ocurrencias y divertidas secuencias. Recientemente, los conductores emprendieron un viaje juntos y publicaron en Instagram algunas fotos, una de las cuales se hizo viral en redes sociales.

El novio de Daniela Sarfati, quien compartió la instantánea, reveló que sus compañeros no querían que lo hiciera. “Andrés: No publique esa foto, ¿ya?; Gonzalo: ¡Esa foto no! Yo: Adivinen... ¿Cuál foto no debía publicar?”, escribió, junto a un emoticón que sonreía sarcásticamente.

La foto viral en Instagram mostraba a los tres conductores de Noche de patas parados sobre unas rocas en Chontabamba (Oxapampa) y con los pantalones abajo mientras observaban el paisaje del lugar.

Conductores de Noche de patas disfrutan de viaje a Oxapampa. Foto: Óscar López Arias/ Instagram

Gonzalo Revoredo tomó con humor la osadía que Óscar López Arias para publicar dicha foto y escribió en la publicación “Ya ves… ¡Ya quítenle el celular por favor!”.

Carlos Vílchez se despide de Noche de patas

A fines de enero, Carlos Vílchez se despidió de sus compañeros en Noche de patas con un emotivo mensaje en redes sociales. A través de su Instagram oficial, el actor y conductor dijo que siempre llevaría consigo los buenos recuerdos que vivió en el programa.

“Los voy a extrañar mucho, chicos, pero la vida es así... los quiero, muchas gracias @nochedepatas @bengala.inc y todo ese extraordinario equipo”, escribió en la citada publicación.