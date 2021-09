Nicola Porcella juega broma a Kunno: “Mi novio se ha puesto un poco celoso”

En la actualidad, el exparticipante de Esto es guerra Nicola Porcella radica en México, y por medio de sus historias en Instagram reveló que estaba en una fiesta junto a Kunno y Danna Paola. Sin embargo, los seguidores del peruano quedaron sorprendidos con el apelativo que le puso al famoso tiktoker.

El chico reality compartió su encuentro con Kunno a través de la red social. Nicola llegó a la fiesta con su amigo Agustín Fernández luego de haber asistido a un partido de fútbol del peruano Pedro Aquino y no dudó en lucirse con el mexicano.

“Si nos pasa algo, ¿quién es el culpable? Él”, asegura Porcella en una de sus historias, donde también evidenció que estaba junto a Kunno, quien se mostró sorprendido con sus palabras. “¿Yo por qué? A mí me invitaron a ser porrista y ustedes se acoplaron”, exclamó.

El peruano no se quedó callado y le contestó. “Nos dijiste: ‘Chicos, vengan, los he contratado de strippers’”, detalló entre risas, a lo que el influencer respondió. “No, no, no, yo les dije: ‘Vengan y bésenme’, ustedes pusieron lo demás”.

Minutos después, luego de la presentación de Danna Paola, Nicola Porcella volvió a subir una historia junto a Kunno, donde sorprendió a más de uno al decirle “novio” a manera de broma. “ Chicos, mi novio se ha puesto un poco celoso y se ha ido ”, detalló.

El popular artista mexicano le siguió el juego. “¿Qué pasó? Solo me fui al baño”, explicó. Tras ello, Nicola aseguró que su relación seguía. “Ah, ya, perdón, pensé que te habías molestado por algo, que te habías puesto celoso, que nuestra relación había acabado, pero no, ya, sigue todo bien, tranquilos”, reveló a son de broma y con una sonrisa.