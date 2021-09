Mark Duplass: “Aprendo más de Chip mientras lo interpreto”

Inició la segunda temporada de la serie de Apple TV+ ‘The Morning Show’ y el actor Mark Duplass, quien interpreta a Charlie Black (Chip), el productor del programa, revela que su personaje comienza una nueva etapa en su vida intentando descubrir qué clase de persona es y qué es lo que siente realmente por Alex (Jennifer Aniston), la estrella del noticiero.

“Está obsesionado con ella y Alex también con él, aunque no quiere admitirlo”, cuenta el intérprete en conversación con La República a través del Zoom.

Al igual que en la historia de Alex y Chip, Duplass asegura que la relación que tiene con Jennifer Aniston fuera de cámaras es estupenda y que disfruta al compartir escenas juntos. “En esta segunda temporada tengo muchas escenas con Jen (Aniston). Me gusta interpretar relaciones complejas y Jen es malditamente divertida para compartir escena. Está llena de alegría, de energía, es inspiradora y a la vez humilde, generosa y amorosa. Es una estrella internacional que puede llegar al set, decir sus líneas e irse a su casa, pero no lo hace, se compromete y es una gran compañera”, dice.

Duplass considera que la serie es genial por los temas que denuncia, pero también por el trabajo esforzado de todo el equipo liderado por Aniston y Whiterspoon. Foto: difusión

Duplass considera que ‘The Morning Show’ es una serie genial por los temas que denuncia (el abuso del poder, el acoso sexual y la cancelación), pero también por el trabajo esforzado de todo el equipo liderado por Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon, quienes son las productoras. “Amo a mis jefes, a Jen y a Reese, siento que lideran la serie de una forma muy bella. Tengo la impresión de que no tuvieron buenos jefes, pero ellas aprendieron a ser buenas, amo eso y amo el compartir escena con ambas”, admite.

Para Duplass, que en el 2020 fue nominado al Emmy como mejor actor de reparto precisamente por su rol de Chip, la construcción de su personaje tuvo mucho de su experiencia personal, pues también es productor y director de cine, una faceta en la que ha destacado al lado de su hermano Jay Duplass. “Empecé haciendo películas por tres dólares con mi hermano y era muy estresante, así que creí que esto iba a ser una buena preparación, pero creo que Chip tiene un trabajo más difícil del que yo tenía, porque está lidiando siempre con estrellas masivas, con grandes egos y una maquinaria mucho más grande, además su show es en vivo. Esa fue la cosa que más me impactó: cuántas cosas pueden salir mal tan rápido en un ‘en vivo’ y luego tienes que arreglarlas. Así que aprendo mucho de Chip mientras lo interpreto”.

Una de las cosas que también destaca de su papel es que invita a la autorreflexión en las personas que tienen algún tipo de poder. “Chip es un productor que genuinamente cree que está del lado de la justicia, pero conforme avanza la historia se da cuenta de que fue complaciente y no dijo cosas que sabía y eso lo lleva a una crisis existencial. 20 años atrás hubieras dicho que Chip era un buen chico, pero ahora sabemos más y cuando eres un hombre de poder, tienes que ser un aliado de esas personas a las que no se les ha otorgado ese privilegio que tienes”.

La serie incluye temas controversiales, uno de ellos es la cultura de la cancelación (bullying grupal que descalifica a las personas). ¿Qué piensas de esto?

Nadie quiere ser cancelado y cualquier persona que esté involucrada con eso está nerviosa y siente que no lo merecen, pero esta cultura de cancelación viene de algo, lo quieras o no, de alguien que piensa que han hecho mal, o que han sido mal representados o no representados, así que desde ya hay cierta credencial, una razón para estos argumentos que se emanan y la serie profundiza en esas áreas grises.