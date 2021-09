Macarena Gastaldo confesó que gana hasta 7.000 dólares en su OnlyFans: “Me va muy bien”

Desde hace algunos meses, las modelos peruanas y extranjeras han encontrado en el OnlyFans una herramienta más que interesante para generar jugosas ganancias monetarias. Este es el caso de Macarena Gastaldo, quien confesó que llega a ganar miles de dólares en un solo mes publicando su contenido en dicha plataforma.

La argentina estuvo en la última edición de Amor y fuego revelando que gracias a lo ganado se compró un departamento en su país natal y que busca adquirir uno en Perú. Eso sí, la ex chica reality marcó distancia de Xoana González dejando claro que ella no hace porno como su compatriota.

“La gente me ve con dinero porque me está yendo muy bien con el OnlyFans. Ustedes saben cómo le va a Xoana González, que hasta se compró un departamento. Yo no hago porno, pero me va muy bien. Ya me compré mi departamento en Argentina y ahorita me quiero comprar otro, aunque está un poco caro, pero voy por el segundo”, indicó.

No contento con la respuesta, Rodrigo González consultó directamente hasta cuánto dinero llega a ganar Macarena Gastaldo. La modelo aseguró que en un buen mes logra sumar un total de 6.000 a 7.000 dólares.

“Un buen mes sacó 6 o 7.000 dólares. Solo muestro transparencia. Ustedes no vieron videos míos porno distribuidos por allí. Un mes bajo, sin hacer nada, solo fotos y mandando a mi CM para que las ponga, unos 3.000 dólares”, añadió.