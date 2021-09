Jossmery Toledo anuncia que postularía a la alcaldía de San Juan de Lurigancho

Jossmery Toledo hizo un anuncio en redes sociales que sorprendió a más de un seguidor. La exsuboficial de la Policía Nacional del Perú reveló en sus historias de Instagram que recibió tres propuestas, de diferentes partidos políticos, para lanzarse como candidata a la alcaldía de San Juan de Lurigancho.

La joven de 29 años también contó que quiere ayudar a su distrito, y por dicho motivo, ha pensado en participar en los próximos comicios municipales.

“ Me están proponiendo tres partidos políticos para poder postular como alcaldesa . Estoy analizándolo, viendo si me conviene o no con un grupo de trabajo porque no soy especialista en eso. Me encantaría hacer mucho por mi distrito. Quién como yo sabe más de lo que uno necesita”, dijo la tiktoker.

En ese sentido, convocó a sus fans para que participen de una encuesta para que ella pueda tomar la decisión de postular. “Amo vivir acá y lo poco que he podido ayudarlos ha sido de corazón ”, expresó Toledo.

“No he sacado beneficio de nada. Ustedes me ayudarán a resolver esta encuesta, ¿les gustaría que postule?”, agregó Jossmery.

Jossmery Toledo cuenta por qué se vacunó en Chincha

La expolicía Jossmery Toledo generó opiniones divididas luego que fuese captada recibiendo la vacuna de Pfizer en la ciudad de Chincha. Muchos la responsabilizaron por el agotamiento de dichas dosis ante el gran número de limeños que acudieron a la región del sur.

“Fui a Chincha a vacunarme con la Pfizer porque tengo motivos de viaje. Sé que la Sinopharm no la permiten en algunos países de Europa. Como pienso viajar, me puse allá la dosis”, explicó la joven en declaraciones a El Popular.

“Que me citen, no tengo ningún problema en acudir. Si grabé el video fue por pedido del personal del Minsa, para que todos se vacunen. Más bien deberían pedirle las explicaciones a los señores responsables de la salud de la zona”, justificó.