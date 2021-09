Jossmery Toledo a Paula Manzanal: “Soy una chica fina, así sea de donde sea”

Jossmery Toledo estuvo como invitada en el programa Mujeres al mando, la mañana de este lunes 27 de septiembre. En la transmisión le hicieron consultas sobre las burlas y declaraciones de Paula Manzanal contra ella. La modelo había declarado que la expolicía no puede ser considerada una ‘chica Tulum’ porque no es una chica fina.

Al tenerla presente en el set de televisión, Karla Tarazona le preguntó: “¿Es cierto que Paula Manzanal te enseñó a tener clase?”. “Y nunca entendí qué era una chica fina, no ha explicado qué es una chica fina”, contestó irónicamente la ex sub oficial.

Inmediatamente, la conductora Thais Casalino explicó que para ella una chica fina es “una chica educada, que se preocupa por sus estudios, por su corazón”.

Tras escuchar atenta a Casalino, la expolicía aseguró que entonces sí lo es. “Entonces soy una chica fina, así sea de donde sea, haya salido del distrito de donde sea, yo tengo valores y nadie me lo va a quitar ”, detalló.

Además, Jossmery Toledo aseguró estar orgullosa de usar chanclas con media porque es de barrio, pese a que Paula se burló de ella. “No, siempre he andado así, en mi casa, en mi barrio, yo soy de barrio. No me avergüenzo de hasta de ir a comprar algo en pijama”.