Janet Barboza revela por qué Yolanda Medina se alejó de Reinas del show: “Es por salud”

Janet Barboza se tomó unos segundos en América hoy para anunciar la razón por la cual Yolanda Medina se ausentó de la última gala de Reinas del show. Lo único que se sabía, antes del anuncio de la conductora, fue el mensaje de GV Producciones, en el que se indicó que la cumbiambera no estuvo presente en programa “por motivos personales”.

Las especulaciones en redes sociales se hicieron fuertes, ya que días antes de su alejamiento del reality de baile se supo que Yolanda Medina fue expulsada de La academia de Reinas el show por pedido del director.

Tras esto, Janet Barboza dijo en vivo que la bailarina no pudo estar en la más reciente edición del programa de Gisela Valcárcel por temas de salud. Además, la conductora de América hoy señaló que no darán más detalles por respeto a la participante.

“Como el público televidente de Reinas del show se están preguntando qué fue lo que pasó con la participante Yolanda Medina en esta última gala. Ella por motivos de salud no pudo estar en esta edición. Nos reservamos qué es lo que sucede con ella porque así lo ha pedido , para proteger a sus seres más cercanos y queridos”, dijo Janet Barboza.

Por su parte, Melissa Paredes ratificó lo dicho por su compañera de conducción y pidió que no crean rumores. “ Estamos diciendo que es por salud, no por otra cosa, no vayan a estar inventando cosas. Solo desearle mejoría a Yolanda ”, enfatizó la ex reina de belleza.

Finalmente, Janet Barboza le dedicó un mensaje a Yolanda Medina, quien es líder de Alma bella. “Se extraña tu garra, tu bravura”, señaló.