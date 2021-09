Jamila Dahabreh anuncia alejamiento de Álvaro Paz de la Barra: “No estamos saliendo”

Hace unas semanas, Sofía Franco reapareció en la televisión como conductora invitada de En boca de todos y sorprendió al deslizar la posibilidad de una posible reconciliación con su aún esposo, Álvaro Paz de la Barra. Y aunque la presentadora desmintió esta versión luego de unos días, sus declaraciones habrían incomodado a Jamila Dahabreh, quien parecía ser la actual pareja del alcalde de La Molina.

La modelo estuvo en la edición de este lunes de Amor y fuego y se mostró bastante incómoda al ser consultada sobre su situación con el burgomaestre. La joven indicó que no están saliendo y prefirió no opinar sobre las declaraciones de Sofía Franco.

“No estamos saliendo. No viene al caso hablar de eso. Estoy tranquila, en mis cosas. Hablar de él y lo que diga otra persona...Con todo el tema mediático, he tenido momentos que no la he pasado bien”, indicó ante las cámaras.

Tras estas palabras, Rodrigo González quiso saber más sobre lo que sentía Jamila Dahabreh tras los líos mediáticos con Álvaro Paz de la Barra. La modelo evitó en todo momento dar mayores detalles de cómo viene llevando este alejamiento con la autoridad municipal.

“Yo, la verdad, quiero tener tranquilidad en mi vida y prefiero no opinar. Es un tema que para mí queda ahí y ya no quiero seguir hablando de ello. La amistad queda ahí y cado uno seguirá haciendo sus cosas”, finalizó.