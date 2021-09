Isabel Acevedo revela sus deseos de convertirse en madre: “Quisiera tener una niña”

Isabel Acevedo sorprendió a las panelistas de América hoy, este lunes 27 de setiembre, al revelar que quisiera criar a una niña en el futuro. La integrante de Reinas del show 2 sacó a la luz ese deseo luego que Lady Guillén revelara públicamente lo que ella le contó.

La bailarina se enlazó con el programa de espectáculos a través de una videollamada. La reciente eliminada del reality de Gisela Valcárcel se encontraba en el set cuando hizo la confesión de su compañera.

Ante esto, Acevedo decidió confirmarlo en vivo. “Le estaba comentando a Lady Guillén. Le dije que en un futuro me encantaría tener una niña y que se llame Isabela”, dijo Isabel frente a cámaras.

“Me encanta porque la puedo peinar, ponerle su ropita”, agregó la joven bailarina enterneciendo a Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes.

Isabel Acevedo gana versus a Gabriela Herrera en Reinas del show

La cuarta gala de Reinas del show trajo uno de los versus más esperados de la semana: el duelo de baile entre Isabel Acevedo y Gabriela Herrera. Ambas concursantes se lucieron en la pista de baile, encendiendo el escenario a ritmo de bachata.

Tras la actuación, Morella Petrozzi, Santi Lesmes, Tilsa Lozano y Adolfo Aguilar eligieron a ‘Chabelita’ como la ganadora.

Ante esto, Gabriela Herrera expresó su frustración. “Me frustra porque no es una cosa que venga de nosotros, yo respeto muchísimo, Isabel lo ha hecho increíble, es una gran bailarina de bachata y me encanta la competencia contra ella, no me gusta hacer algo improvisado, no me gustó que de mi vestuario se cayeran todas las pepitas, no lo habíamos probado”, dijo.