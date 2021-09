Anna Carina celebra en Instagram su aparición en el Times Square: “¡No lo puedo creer!”

La cantante peruana Anna Carina compartió con sus seguidores de Instagram una foto al lado de su imagen en el famoso Times Square de Nueva York. La joven artista, quien se trasladó hace un tiempo a Estados Unidos para desarrollar su carrera musical, se mostró emocionada por su aparición el el concurrido lugar.

La intérprete de “Amándote” fue portada del playlist Equal Perú de Spotify, motivo por cuál logró estar en el billboard más grande de la zona.

“¡ Pellízquenme, por favor, que no lo puedo creer ! ¡Estamos en Times Square! Siempre digo que soy feliz por trabajar en lo que me gusta, es un esfuerzo de muchos años, sacrificio y disciplina, pero si tuviera que elegir lo volvería a hacer porque mi vida sin la música no tiene sentido”, escribió la hermana de María Pía Copello.

“Gracias, Spotify, por permitirme representar a mi querido Perú en el programa Equal, el cual busca promover la igualdad y empoderamiento femenino en todo el mundo”, agregó en un texto la cantante.

PUEDES VER Anna Carina rinde tributo a Pedro Suárez-Vértiz por su cumpleaños

Publicación de Anna Carina. Foto: captura/Instagram

La razón de su integración en la famosa lista se debe al éxito de su tema “Nocivo”, lanzado hace poco. Actualmente, ella está promocionando la canción y cuenta con dos versiones.

En entrevista con La República, Anna Carina habló sobre el mensaje de este sencillo. “Habla de esa lucha entre la mente y el corazón, de caer en ese círculo vicioso en el cual no puedes salir y creo que está en uno poder tomar la decisión de terminar, que es difícil, pero se puede hacer”, dijo.

Quiero cruzar fronteras y probar nuevos mercados. Estar en Miami me da la posibilidad de trabajar más rápido con mi música porque aquí estoy en contacto con compositores y productores. Es muy rico para mí poder estar acá y ganar contactos y experiencia”, agregó sobre su internacionalización.