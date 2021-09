Gisela Valcárcel responde a detractores: No me importa si no les gusta mi forma de ser

Gisela Valcárcel estuvo en el ojo de la tormenta tras la pelea que protagonizó con Allison Pastor en vivo y que provocó la renuncia de la esposa de Erick Elera al reality de baile a poco de la primera final. Tras la controversia, la conductora se ha dedicado a enviar mensajes de amor propio, empatía y de disculpas aprovechando las cámaras de Reinas del show.

Y esto no fue ajeno en la más reciente edición del espacio de América TV, donde Gisela se tomó unos minutos para responder a todos sus detractores.

“Me enterrarán romántica. Sí, soy una romántica y me encanta invitar a la gente a ser románticos. No me importa para nada si algunos les gusta que yo sea o no de una forma. Me amo como tú te amas y me encanta ser así ”, dijo la conductora de Reinas del show, reality que ha puesto en sentencia a Milena Zárate, Vania Bludau y Diana Sánchez.

Las palabras de Gisela Valcárcel concluyeron con fuertes aplausos de los jurados, bailarines y todo el equipo de producción de su programa.

Gisela Valcácel reprende a Edson Dávila

Luego que Edson Dávila reclamara a Gisela Valcárcel sobre su renovación en América hoy, la conductora le recordó que él solo es un colaborador.

“Qué renovación, si tú nunca firmaste contrato. Tú has estado por dos meses como colaborador , ¿yo te lo firmé?, ¿o lo firmó otra persona?”, expresó la figura de América TV.