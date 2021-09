Gisela Valcárcel a Isabel Acevedo: ‘’Nuestra Candy sabe cuidarse muy bien’'

La conductora de televisión Gisela Valcárcel decidió hacer algo diferente en el programa de Reinas del show, el último sábado 25, y en esta ocasión las competidoras tuvieron que disfrazarse de personajes animados. Sin embargo, cuando llegó el turno de Isabel Acevedo la madre de Ethel Pozo la llamó Candy, por quien se disfrazó la participante.

A la bailarina Isabel Acevedo le tocó disfrazarse de la adorable y popular “Candy, Candy”, nombre con el que ya había sido calificada en anteriores galas por la popular ‘Señito’.

“En un momento se le ponen muchos novios frente a Candy, es que Candy, nuestra Candy sabe cuidarse muy bien... Viene tranquilita, viene Candy, Isabel Acevedo”, fueron las palabras de la conductora al presentar a Isabel en el programa.

La expareja de Christian Domínguez no dudó en seguir el juego del concepto de la gala y llegó vestida como el personaje animado, luego de haber participado del versus inicial, Gisela Valcárcel siguió llamándola con el nombre de Candy.

“ Este Candy, Isabel, perdón no usa extensiones ...”, comentó la conductora del programa de baile al referirse sobre el disfraz de Isabel Acevedo.

La presentación de Acevedo llega tras sus polémicas declaraciones hacia la participante Diana Sánchez, quien le respondió que no caería en su juego. “Yo me siento bien la verdad. Creo que es parte de la competencia, yo me siento contenta porque siempre estoy en el puesto 1 o en el puesto 2. Yo a Isabel la considero una bailarina increíble, no voy a caer en el juego de estar clasificando a mis compañeras”, detalló.