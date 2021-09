Gisela sobre compromiso de Lady Guillén y Christiam Uribe en vivo: “Lo que vimos fue mágico”

Gisela Valcárcel se emocionó al máximo al ser testigo de cómo Lady Guillén y Christiam Uribe se comprometieron en vivo por segunda vez. Por ello, utilizó su cuenta oficial de Instagram para expresar lo feliz y entusiasmada que se siente al ver la gran familia que han logrado construir la exconductora de Tengo algo que decirte y el productor de televisión.

“Vivimos un momento inolvidable. El amor y la unión siempre inspirarán, conmoverán y motivarán hasta al más duro. Lo que vi, en realidad, lo que vimos, fue mágico . Somos familia haciendo TV para las familias”, escribió.

Además, Gisela Valcárcel, conductora de Reinas del show, también le dedicó unas sentidas palabras a Lady Guillén, en las que destacó su fortaleza, valentía e inteligencia.

Gisela Valcárcel

“Gracias, Lady Guillén, ha sido un regalo tenerte con nosotros. Cuando se conoce alguien inteligente y sensible como tú, uno queda con ganas de más . Deseo que tus alas sigan desplegadas y el vuelo no acabe. Sé que en tu caso todo lo bueno vendrá y me encanta saber que es al lado de Christiam Uribe. Mi cariño y respeto para ustedes y la dulce Victoria”, añadió en Instagram.

Lady Guillén: su esposo botó anillo de compromiso por error

En la última edición de Reinas del show, el esposo de Lady Guillén reveló que botó su anillo de compromiso por error cuando llevó su auto a lavar.

“Hace algunos meses cometí una barbaridad, el anillo con el que te pedí que te cases conmigo lo boté, porque se juntaron con unos papeles que tenía en el carro. Te molestaste y me sentí terrible”, manifestó el productor de televisión antes de proponerle matrimonio a la conductora por segunda vez.