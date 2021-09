Alterna presenta “Relámpago”, su segundo tema inspirado en una trágica historia de amor

Ricardo Jimenez y Guillermo Viñas son los dos integrantes de la banda Alterna, un dúo de rock peruano que ya tiene en su haber dos singles: “De vuelta a casa” y “Relámpago”. Los jóvenes músicos han presentado a sus seguidores un innovador concepto detrás de las producciones musicales y, a través de sus videoclips, cuentan una historia de amor sin un final feliz.

Ambos temas formarán parte de un disco conceptual, el cual relatará las dificultades que sufre este romance a través de sus canciones, en las que los protagonistas terminan separados por razones del destino y empiezan una dura guerra contra las vicisitudes de la vida para volver a estar juntos.

La buena recepción del primer single de Alterna fue la principal motivación para grabar su segundo videoclip, estrenado el último 8 de setiembre y grabado en la casa hacienda El Fortín de Carabayllo. El proyecto fue dirigido por José Pecho, además de contar con la participación de Jano Baca, actor de la novela Chapa tu combi y el aplaudido musical teatral Pantaleón y las visitadoras.

Ricardo y Guillermo conversaron con La República y hablaron sobre la decisión que tomaron al enfocarse en el mundo artístico a pesar de las dificultades que atravesaba la industria musical debido a la pandemia de coronavirus. A su vez, revelaron detalles de su primer disco y la buena recepción que han tenido sus propuestas.

- ¿Por qué deciden formar Alterna siendo solo dos integrantes?

Guillermo: Los dos venimos de un proyecto previo. Éramos cuatro integrantes, pero no teníamos un estilo musical claramente definido. Intentamos escoger un camino, pero de ese proceso finalmente decidimos terminar con ese proyecto. No encontramos un estilo que nos convenza a todos, por eso elegimos seguir juntos los dos a inicios del año pasado.

Ricardo: Parte de formar una banda es trabajar en conjunto y para eso tiene que haber cierta confianza, amistad y sinceridad. No encontramos alguien que pueda incluirse como otro integrante y con el que tengamos ese tipo de confianza.

- Son una banda independiente, ¿cómo manejan el tema de las grabaciones y toda la ingeniería que se necesita para producir un tema?

Ricardo: Creo que es un poco aprender en el camino porque nadie nace sabiendo, sobre todo cuando no somos músicos con estudios profesionales. Siempre hay un sistema de prueba y error, escuchar bastante a los que saben y tener referencias claves para poder embocar todo eso a nuestra música. Respecto a la logística, ya teníamos experiencia con nuestra anterior banda y pudimos entender cómo se maneja profesionalmente esta industria.

- ¿Logran encontrar un balance al dedicarse a la música y también a sus actividades laborales?

Ricardo: Por suerte los dos somos egresados. Yo estudié Comunicación Audiovisual y encontré el modo de generar algunos ingresos con eso, ya que siempre me salen trabajos independientes y eso me permite continuar con mi pasión, que es la música. Si tuviera un horario restringido, sería mucho más difícil encontrar el tiempo para producir y trabajar en nuestra música.

- ¿Cómo manejan el tema económico? Sobre todo al tener en cuenta sus gastos personales y el alto costo de producción que requieren los videos musicales.

Guillermo: El financiamiento de la banda lo estamos manejando los dos como podemos. Ya no estoy trabajando, pero he podido ahorrar, que es lo que está sosteniendo mi parte de la inversión. Esto es algo que requiere mucho valor porque no es fácil dedicarte 100% a la música aquí en el Perú, no te permite tener un ingreso fijo, al menos no al principio. Nuestro objetivo es vivir de la música, pero por el momento no se puede.

- ¿Cómo definirían su estilo musical?

Ricardo: Con respecto a los sonidos, a nosotros nos gusta mucho el hard rock. Siempre nos hemos movido en la onda de los años 80 o 90. Tenemos varias influencias más antiguas, también del brit rock con Queen, por ejemplo. Nos encanta su estilo y lo que ellos representan y representaron en su momento para la sociedad. Sin embargo, hemos intentado modernizar ese sonido, adaptarlo a la época en la que estamos.

- ¿Cómo idearon la historia detrás de las canciones y todo el álbum?

Ricardo: Todo parte desde la propia concepción de la canción, que la venimos trabajando con nuestro anterior proyecto. Creo que eso nos permitió desarrollar esta historia en el videoclip y en el disco. En los primeros versos te dice que fue un amor que vivieron dos personas tiempo atrás y que a través de las canciones se la darás a conocer al público. Todo eso también los transmitiremos en el álbum, como una serie contada a través de la música.

- ¿Qué recepción han tenido de sus seguidores luego de los lanzamientos que han hecho con Alterna?

Guillermo: Es algo que definitivamente no esperábamos con nuestras primeras canciones, teniendo en cuenta que somos una banda que nadie conoce. Recibimos muchos mensajes de gente que vio nuestros videos en YouTube y les encantó el estilo. A través de ese feedback y con las métricas de las plataformas, nos hemos dado cuenta que a la gente realmente le gusta nuestro producto musical. Esa es una validación mucho más real y creemos que la gente está respondiendo muy bien.

Alterna presenta “Relámpago”, su segundo tema inspirado en una trágica historia de amor. Foto: difusión

- ¿Qué proyectos tienen para los próximos meses?

Guillermo: Los primeros días de noviembre sale un tercer sencillo con una gran sorpresa. El plan en enero y febrero queremos dedicarnos a buscar presentaciones en vivo, quizá en algún festival. También está el proyecto de hacer alguna colaboración, esa es una posibilidad que ya se está conversando, pero no podemos revelar mucho.