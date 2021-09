Alexandra Hörler: “Ser madre no está en mis planes. Tengo muchos sueños que cumplir”

Alexandra Hörler anunció su compromiso el pasado 6 de julio a través de su cuenta oficial de Instagram. La presentadora de televisión sorprendió a todos sus seguidores al dedicar unas tiernas palabras a su novio Juan Francisco Pardo y compartir románticas fotografías donde mostró muy feliz el anillo que le regaló su pareja.

La periodista deportiva Alexandra Hörler, como ya lo había dicho antes, no tenía planes de contraer matrimonio, pero el odontólogo le hizo cambiar de opinión. No obstante, la idea de tener hijos en la actualidad es algo que está muy lejano para ella, ya que tiene otros proyectos que quiere cumplir.

“ Eso no está en los planes (ser madre). La verdad, no lo he considerado, no lo he tenido considerado nunca. Tengo muchas cosas que quiero hacer y objetivos que busco cumplir , y quiero empezar cumpliendo los que serían mis sueños y, por el momento, ser madre no es uno de ellos”, dijo a Ojo.

Alexandra Hörler sabe que en cualquier momento puede cambiar de opinión y por tal motivo jamás dirá “nunca” a la idea detener hijo.

“ Ya me quedó claro que uno nunca debe decir nunca, pero hasta el momento —con todos los planes matrimoniales incluidos— la maternidad no está considerada todavía . De verdad que yo estoy bien así y estoy feliz. Hay muchas cosas que quiero hacer y que me hacen feliz”, añadió.

Alexandra Hörler

Finalmente, Alexandra Hörler, quien anteriormente dio detalle de cómo fue su pedida de mano, respeta a las mujeres que desean tener hijos, por lo que también pide lo mismo para aquellas que no quieren convertirse en madres.