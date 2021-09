Vania Bludau asegura que seguirá en Reinas del show pese a sentencia: “De acá no me voy”

Vania Bludau pasó un desagradable momento durante su presentación en la gala del 25 de setiembre de Reinas del show. La modelo olvidó la coreografía que había ensayado con su pareja Jeremy y se tuvo que disculpar con el jurado y los televidentes.

“Para empezar, obviamente, siento vergüenza por lo que acaba de pasar, como dije al inicio, es mucha información que simplemente... Perdón, no sé qué más decir”, expresó avergonzada tras culminar su número.

Vania explicó a la prensa que ya intuía que sería una de las sentenciadas de la semana.

“Ya me había dado cuenta de que iba a quedar de todas maneras, y no porque el baile haya estado mal, sino porque el puntaje estuvo bajo; además, no tenía ningún punto extra. Desde hace rato le dije a Jeremy (su pareja de baile) ‘preparémonos para la sentencia’, y ya decidimos el género, ya está planificado”, contó Bludau.

Sin embargo, ello no ha hecho que la ex chica reality se desanimé. Al contrario, se mostró más confiada que nunca para superar a Diana Sánchez y Milena Zárate el próximo sábado.

“Creo que al trabajar a presión, porque estoy compitiendo contra dos compañeras Diana y Milena, se me activarán todos los circuitos de una. De acá no me voy. No hay forma de que me vaya, se va otra. Estoy activa para cualquier cosa que se venga. Yo no me voy la próxima semana”, manifestó contundentemente la modelo.

Asimismo, comentó que sus compañeros insinuaban que los malestares que ha manifestado sentir durante los últimos días podrían ser síntomas de un embarazo.

“Me estaban molestando con el tema de los hijos con Mario (Irivarren) porque me sentía mareada y quería vomitar, pero fue parte de toda la información. De hecho que sí quiero (tener hijos), pero soy realista, por ahora no, en algunos años”, aclaró la influencer.