Reinas del show: ¿por qué Yolanda Medina y los especialistas del show no aparecieron?

Reinas del show segunda temporada presentó su cuarta gala el último sábado 25 de septiembre. En esta edición, hubieron muchas sorpresas y una de ellas fue que Yolanda Medina y los especialistas del show no se presentaron. Ante dicho suceso, muchos de los televidentes se preguntarán cuál fue la razón que motivó la ausencia de los personajes en cuestión.

Al inicio del programa conducido por Gisela Valcárcel, las concursantes protagonizaron el clásico versus, pero sin la participación de la líder de Alma Bella, quien derrotó a Lady Guillén en la penúltima gala del reality. Por otro lado, Ethel Pozo y Janet Barboza no llegaron a calificar las presentaciones.

Tras las especulaciones, GV Producciones reveló que Yolanda Medina, quien días atrás fue expulsada de la oficina del director de La academia de Reinas del show, no apareció en esta última edición por “motivos personales”. Asimismo, se dio a conocer que los especialistas del show “no son fijos, cambian semana a semana” y que “no fueron considerados esta gala por el productor”.

PUEDES VER: Lady Guillén recuerda entre lágrimas la muerte de su madre tras dos días de enterarse de su embarazo

Recordemos que el último sábado en El reventonazo de la Chola, Yolanda habló de su vida privada y reveló que el padre de su hija falleció de cáncer. “Yo como artista no deseo hablar de mi vida privada, nadie sabía incluso que el papá de mi hija había fallecido de una enfermedad tan dolorosa como es el cáncer, pero Dios quiere que las cosas sucedan así”, declaró la cantante.

Milena Zárate se pronuncia sobre pelea con Yolanda Medina en Reinas del show

En conversación con América Espectáculos, Milena Zárate acusó a Yolanda Medina de querer expulsarla de sus ensayos en Reinas del show.

“Yo entré muy educadamente y le dije Yolanda... entonces le dije ‘Yolanda, mi horario es a las 4.00 p. m. y son 4.05 p. m. y me respondió ‘¡No, no, no!’, me alzó la voz y prácticamente me botó. Entonces, yo me quedé ahí porque era mi espacio y era mi horario”, aseveró la colombiana.