Reinas del show: Isabel Acevedo derrota a Gabriela Herrera en reñido versus de bachata

La cuarta gala del reality Reinas del show dejó infartantes momentos gracias al esfuerzo y talento que las concursantes dejaron en la pista de baile. Una de las escenas más comentadas por los televidentes fue el reñido versus entre dos de las mejores concursantes del programa, Isabel Acevedo y Gabriela Herrera, quienes encendieron el escenario al ritmo de la bachata “Quiéreme”.

La primera en pisar la tarima fue Gabriela Herrera, quien durante su presentación sufrió una caída en una de las cargadas con su bailarín, lo que bajó puntos a su performance. Por su parte, Isabel Acevedo realizó una ejecución casi perfecta de pasos y fue aplaudida al final del duelo.

Tras la actuación de ambas bailarinas, los jurados Morella Petrozzi, Santi Lesmes, Tilsa Lozano y Adolfo Aguilar decidieron dar su voto unánime a la popular ‘Chabelita’.

Gabriela Herrera se enfrenta en versus contra Isabel Acevedo en Reinas del show. Foto: captura de América TV

Gabriela Herrera confesó sentirse frustrada por el incidente y explicó no fue por culpa suya ni de su compañero . “Me frustra porque no es una cosa que venga de nosotros, yo respeto muchísimo, Isabel lo ha hecho increíble, es una gran bailarina de bachata y me encanta la competencia contra ella, no me gusta hacer algo improvisado, no me gustó que de mi vestuario se cayeran todas las pepitas, no lo habíamos probado”, señaló la joven de 20 años.

Isabel Acevedo coincidió con su competencia y contó que también prefiere estar más cómoda al momento de bailar. “No uso extensiones por un tema de movimiento de cabello, es más fácil sin extensiones, porque a veces pesan”, comentó.