Peter Fajardo comparte reflexivo mensaje tras caída de Elías Montalvo en Esto es guerra

Elías Montalvo sufrió una aparatosa caída en Esto es guerra cuando participaba en uno de los juegos de altura el último martes 21 de septiembre. Este lamentable suceso hizo que el programa de América TV se convirtiera en blanco de duras críticas; sin embargo, poco después se confirmó que afortunadamente el chico reality se encontraba estable y fuera de peligro. Tras algunos días de este acontecimiento, Peter Fajardo envió un reflexivo mensaje en sus redes sociales.

A través de sus historias en Instagram, el productor de EEG, quien lloró con la reconciliación de Melissa y Tepha Loza, agradeció a Dios por la oportunidad de seguir adelante y por proteger a los suyos día a día.

Peter Fajardo, productor de Esto es guerra, explicó cómo era el juego antes de la caída de Elías Montalvo. Foto: captura América TV / GLR

“No quiero terminar el día sin agradecer a Dios por cuidarme, por cuidar a las personas que quiero, porque cada día me enseña algo nuevo”, escribió. “Hay momentos difíciles, hay tristezas, hay retrocesos, hay sentimientos cruzados, pero si después de todo lo que me ha pasado no valoro el estar con salud, el estar con vida, el seguir teniendo a las personas que tanto quiero a mi lado, entonces sería un tonto”, añadió Peter Fajardo en su publicación.

Como se recuerda, días atrás se desató una polémica cuando se reveló un audio de Peter Fajardo conversando con el encargado del juego de altura donde participó Elías Montalvo. “A la línea de vida tienen que dejarle pancita porque tiene que sentirse la caída. Cuida que esté bien chequeado todo”, se le escucha decir al productor.

El reflexivo mensaje de Peter Fajardo. Foto: Peter Fajardo/ Instagram

Peter Fajardo minimizó caída de Elías Montalvo en Esto es guerra

En conversación con el programa América Espectáculos, Peter Fajardo minimizó el accidente que tuvo Elías Montalvo durante una de las competencias en Esto es guerra.

“Iba a salir de alta hoy (martes 21 de setiembre), pero se va a quedar hasta mañana (miércoles). Tiene solo una contusión en el tobillo que no es ninguna fractura, es un hematoma, un golpe”, expresó.