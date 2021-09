Hijo de Norman Reedus fue arrestado por presuntamente agredir a una mujer

Norman Reedus es una de los actores más reconocidos de Hollywood gracias al personaje de Daryl Dixon que interpreta en la serie The walking dead. Sin embargo, el último sábado 25 de septiembre acaparó la atención de la prensa y dio que hablar. Su primer hijo, Mingus Lucien Reedus, fue arrestado y acusado de agredir a una mujer de 24 años en el festival de San Gennaro, en Bajo Manhattan .

La agraviada -cuya identidad se mantiene en reserva- le dijo a la Policía que tuvo un altercado verbal con el modelo y este le propinó un golpe en la cara. Según la información que brindó el departamento de Policía de la ciudad a The New York Post, la joven presentaba una herida debajo del ojo izquierdo por lo que fue trasladada al hospital. Se conoce que su condición es estable.

Los padres de Mingus Reedus no se han pronunciado al respecto. Foto: difusión

Tras lo sucedido, el hijo de Norman Reedus manifestó a The New York Daily News que la mujer y sus amigos fueron tras él y su grupo. De acuerdo a su versión de los hechos, él “extendió el brazo para protegerse”, golpeando por accidente a la mujer. “ Fue instinto. Estaba reaccionando a que me asaltaran y temía por la seguridad de mi grupo ”, señaló.

Durante el ataque, Lucien Reedus dijo que una de las mujeres le tiró del pelo y otra le arrojó agua a la cara. Además, el modelo y sus amigos no creían que la discusión se intensificaría.

Mingus Reedus ha seguido los pasos de su madre y se luce en varias pasarelas. Foto: difusión

“No pensamos nada en eso, pero estas cinco chicas nos siguieron durante dos cuadras, arrojándonos comida y gritando. Les dijimos que nos dejaran en paz, pero continuaron siguiéndonos, amenazando con lastimar a mi novia y su amiga. Era muy evidente que estas chicas estaban bajo la influencia y buscaban pelea”, agregó.

Ahora, se espera que el modelo comparezca ante el tribunal para responder a los cargos que se le imputan.